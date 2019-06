Un tanar ucrainean care inghitise 18 capsule cu cocaina a fost retinut pe Aeroportul "Henri Coanda"

Ziare.

In urma unei operatiuni comune a Politiei Romane, Politiei de Frontiera si D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, s-a reusit prinderea unui caraus de droguri care intentiona sa tranziteze tara noastra, cu destinatia Ucraina, precizeaza Politia intr-un comunicat.Este vorba despre un tanar de 27 de ani, cetatean ucrainean, care ingerase, in Brazilia, 18 capsule ce contineau, in total, aproximativ 143 de grame de cocaina, cu scopul de a le preda membrilor unei retele infractionale ce actiona pe teritoriul tarii sale.In schimbul acestui "serviciu", tanarul ar fi primit 500 de euro.Cel in cauza a fost depistat la data de 26 iunie, pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti, el calatorind din directia Sao Paolo, via Barcelona. Aici, in baza unei analize de risc, efectuate de politisti de frontiera, a fost selectat pentru control specific antidrog.Chiar daca, la controlul bagajelor nu au fost identificate droguri ascunse, pasagerul a fost examinat si cu aparatul X Ray din dotarea Politiei de Frontiera, fiind observate, in stomacul barbatului, 18 casete cu substanta.Dupa acel moment s-a solicitat sprijin de specialitate de la Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul Antidrog, din cadrul Politiei Romane si s-a luat decizia sesizarii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, de catre Politia de Frontiera, intrucat existau suspiciuni rezonabile ca pasagerul transporta, in corp, capsule ce contin droguri.Pana astazi, cetateanul ucrainean s-a aflat intr-o unitate spitaliceasca din Capitala, sub escorta, in vederea aplicarii unor proceduri medicale care sa conduca la eliminarea capsulelor cu droguri din organism.Dupa externare, acesta a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic ilicit international de droguri de mare risc, precizeaza sursa citata.