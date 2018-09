VeDem Just trage un semnal de alarma: O decizie a Inaltei Curti legalizeaza detinerea de etnobotanice pentru consum propriu

procurarea si detinerea pentru consum propriu a unor astfel de substante cunoscute popular sub denumirea de 'etnobotanice' nu va mai fi considerata drept infractiune

"In data de 12 sept 2018, completul pentru dezlegarea unor probleme de drept in materie penala de la ICCJ a stabilit prin decizia nr. 10 ca 'procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de catre consumatorul final in vederea consumului propriu, efectuata exclusiv in acest scop, nu constituie operatiune cu produse in sensul art. 2, lit.b din Legea nr. 194/2011 si nu intra sub incidenta dispozitiilor art. 16, alin. 1 din acelasi act normativ'.Aceasta inseamna ca, din momentul in care va fi publicata in M.Of. aceasta decizie,Insistam asupra faptului ca decizia nu se refera la droguri, acestea fiind reglementate in Legea nr. 143/2000", a transmis VeDem Just pe Facebook Astfel, organizatia atrage atentia ca decizia ICCJ va duce imediat la cresterea numarului de consumatori, "efectul fiind dezastruos pentru cei care le consuma (stari de voma, lesin, halucinatii, deces), ei constituind totodata un pericol pentru siguranta fizica a celor din jur. Evident,se va intensifica si traficul cu asemenea substante".In aceste conditii,care sa corecteze textul gasit ca fiind imperfect de catre ICCJ si sa incrimineze, de asemenea, detinerea in vederea consumului propriu de etnobotanice."De asemenea,. Astfel, traficul de etnobotanice este sanctionat cu pedeapsa intre 6 luni si 3 ani inchisoare sau amenda penala, traficantii denunta alti faptuitori pentru a li se reduce limitele de pedeapsa cu jumatate, iar daca recunosc fapta in fata judecatorilor li se reduce cu inca o treime aceste limite.Or, sanctiunea finala aplicata de instante devine derizorie si este total ineficienta, dovada fiind cresterea numarului celor care sunt implicati in vanzarea si procurarea de asemenea substante, majoritatea fiind copii si adolescenti", se mai arata in mesaj.A.G.