Asfalt turnat pe ninsoare pe o strada din Bistrita-Nasaud, in cadrul unui proiect finantat prin PNDL (Video)

Un localnic a filmat aceste momente si le-a postat in mediul online.Primarul comunei Sieu, Ioan Cifor, a declarat marti, pentru Agerpres, ca, intr-adevar, ultimele masini cu asfalt au actionat pe timp de ninsoare, dar spune ca drumul a fost curatat in prealabil si ca lucrarea are 10 ani garantie."Au inceput asfaltarea pe la ora 11:00, era vreme buna, si a inceput sa ninga pe la vreo 3 (dupa-masa - n.red.). Am sunat sa nu mai vina masinile (cu asfalt - n.red.), ca trebuiau sa vina inca opt masini, dar doua erau deja incarcate, erau pe drum. Si atunci am sistat celelalte sase masini si astea doua care au venit le-am pus in opera, ca ce sa fac cu ele, sa le arunc in sant?(...) Ultimele doua masini, cand au venit, era deja nins. Dar s-a curatat zapada, s-a dat zapada de pe drum si s-a pus in opera. Au garantie 10 ani pe lucrare, sa-si asume firma. (...) S-a intamplat, stiu ca e aiurea, dar ce sa fac? Daca aruncam doua de masini de asfalt in sant, tot asa ne filma cineva, ca ne batem joc de asfalt, ca ala sigur il va plati primaria, ca il va plati firma, stiti povestile", a spus primarul.Potrivit lui Cifor, lucrarile de asfaltare sunt efectuate printr-un proiect finantat din Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), firma respectiva, cu sediul central in comuna bistriteana Rodna, avand de modernizat 21 de strazi din Sieu.Edilul a mai precizat ca firma a incasat deja jumatate din valoarea contractului castigat, care se ridica la peste 4 milioane de lei, fara TVA.Ioan Cifor a mentionat ca strada care apare in imaginile postate in mediul online a fost asfaltata doar pe jumatate, din care doar 80 metri de asfalt ar fi fost turnati in timp ce ningea, si ca lucrarile vor continua fie in urmatoarele luni, daca vremea va permite, fie la primavara.