Autostrada Soarelui a cedat. Pe sensul spre Bucuresti au inceput sa sara dale si traficul a fost deviat

Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 20 al sensului de mers catre Capitala, in dreptul localitatii Branesti, judetul Ilfov, mai multe dale s-au desprins din carosabil, motiv pentru care circulatia in aceasta zona este oprita momentan, pentru lucrari de reparatii.Traficul este deviat prin parcarea existenta in zona, astfel ca autoturismele evita prin dirijare locul afectat, dupa care revin pe autostrada in imediata apropiere si isi continua drumul.Infotrafic precizeaza ca se incearca remedierea problemei de catre angajatii CNAIR, la fata locului fiind prezente echipaje pentru a repara urgent zona afectata.