Botosani: Singurul drum national de pamant va fi, in sfarsit, asfaltat

"Dupa ordinul de incepere a lucrarilor emis la finele anului trecut, odata cu imbunatatirea conditiilor climatice, luni, 16 aprilie, au continuat lucrarile de modernizare a drumului national DN 24C, Manoleasa-Radauti Prut (judetul Botosani), in cadrul proiectului de etanseizare prin imbracaminte bituminoasa usoara. Lucrarile vizeaza asternerea covorului asfaltic", se arata in comunicat.Proiectul de modernizare a DN 24C Manoleasa-Radauti Prut are o valoare totala de 109 milioane de lei si vizeaza reprofilarea drumului pietruit pe o lungime de 36 km, urmata de compactare si asfaltare in doua straturi."Este un obiectiv de investitii important pentru zona de nord a Moldovei, care asigura legatura dintre Vama Radauti Prut si celelalte vami din Moldova. Modernizarea are drept scop asigurarea unui trafic in siguranta si evitarea disconfortului creat de aparitia gropilor in stratul de piatra si de scurgerea apei de pe platforma drumului, in conditiile in care acesta asigura legatura dintre Vama Radauti Prut si celelalte vami din Moldova", se precizeaza in documentul transmis de DRDP Iasi.Termenul prevazut pentru finalizarea lucrarilor este sfarsitul lunii mai.