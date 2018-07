Circulatia ramane inchisa, duminica seara, pe patru sectoare de drumuri nationale din cauza inundatiilor

Ziare.

Potrivit CNAIR, duminica la ora 18.00 circulatia rutiera este inchisa din cauza inundatiilor pe DN 11B (km 22+000 - km 24+000), in localitatea Zanzien, limita judetul Covasna -Harghita, pe DN 15 (km 237+850 - km 238+180), in localitatea Bistricioara, judetul Neamt, pe DN 2H (km 4+776) Pod Milisauti, judetul Suceava si pe DN 2L (km 59+900 - km 59+900), in localitatea Soveja, judetul Neamt.Drumarii de la CNAIR intervin in continuare in zonele afectate.Soferii sunt sfatuiti sa se informeze, inainte de a pleca la drum, despre situatia zonelor pe care urmeaza sa le tranziteze, sa circule prudent si sa respecte eventualele restrictii impuse pe anumite sectoare de drum.