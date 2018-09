Circulatie inchisa sambata pe Transfagarasan

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean Arges, in data de 8 septembrie, intre orele 8.00 - 18.00, pe DN7C - Transfagarasan, pe tronsonul cuprins intre Barajul Vidraru pana la Tunelul Balea Lac circulatia va fi inchisa total, pentru desfasurarea unei competitii de triatlon."Masura temporara de restrictie va fi instituita prin marcaje temporare, iar pe tronson vor fi prezenti politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albestii de Arges, din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges si din cadrul Serviciului Rutier Arges. Acestia vor asigura fluenta traficului rutier si masurile de ordine pe perioada desfasurarii competitiei", arata sursa citata.Pentru evitarea unor blocaje, soferii sunt sfatuiti sa isi planifice din timp traseul de deplasare, sa circule cu atentie si sa respecte indicatiile politistilor aflati in teren.Citeste si Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala pana luni