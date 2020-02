CNAIR, amendata cu 5.800 de lei pentru ca nu a curatat DN1 de polei

Ziare.

Joi dimineata, traficul in zona a fost oprit pe ambele sensuri aproximativ o ora, din cauza poleiului."Politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Turda, in timp ce se aflau in indeplinirea atributiilor de serviciu pe DN 1 E60, au constatat faptul ca in zona kilometrului 69, in afara localitatii Martinesti, administratorul drumului public nu a intervenit pentru a indeparta zapada depusa pe carosabil si pentru a imprastia material antiderapant.In urma neindeplinirii atributiilor ce ii revin, CNAIR a fost sanctionata contraventional cu 40 de puncte amenda, respectiv 5.800 lei", a transmis, joi, IPJ Cluj.Pe drumul respectiv, joi dimineata, s-au semnalat portiuni acoperite cu polei, traficul fiind oprit pe ambele sensuri pentru aproximativ o ora.