CNAIR da peste 110 milioane lei pentru reducerea zgomotului din trafic

Principala modalitate de finantare o reprezinta fondurile europene disponibile prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.Proiectul este denumit "implementare planuri de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier - etapa 2011-2016".Acesta vizeaza construirea de covoare asfaltice fonoabsorbante pe un numar de 48 de sectoare de drum national, pe o lungime totala de 112,5 km, si montare de panouri fonoabsorbante pe 9 sectoare de drum national/autostrada pe o lungime totala de 23,4 km. Cuantumul garantiei de participare este de 1,107 milioane lei."Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din pretul contractului fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica", se arata in anunt.Totodata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei totale de afaceri pe ultimii trei ani (2014, 2015 si 2016) a fost de minimum 55 milioane lei.Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 8 iunie, iar pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 11 iunie.