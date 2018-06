CNAIR nu deschide Transfagarasanul din cauze meteo. In plus, impune restrictii de circulatie spre mare pentru toata vara

Restrictii de circulatie spre mare

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a anuntat ca decizia a fost luata avand in vedere avertizarea meteo emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, care vizeaza un cod portocaliu de ploi abundente pentru mai multe judete, printre care si Sibiul, pe raza caruia este DN 7C.Astfel, pentru siguranta participantilor la trafic, circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada (km 104+000 - km 130+800), ramane inchisa pentru toate categoriile de autovehicule, conform unui comunicat remis vineriAutoritatile atrag atentia ca fenomenele meteo manifestate prin instabilitate atmosferica si ploi abundente reprezinta un real pericol pentru participantii la trafic, mai ales la mare altitudine, cum este cazul Transfagarasanului.Astfel, Transfagarasanul va fi redeschis abia dupa imbunatatirea conditiilor meteo si verificarea starii drumului, astfel incat sa fie indeplinite conditiile de siguranta pentru cei care aleg acest traseu.In mod normal, cel mai frumos drum din Romania se deschide in fiecare an pe 1 iulie.Pe de alta parte, CNAIR anunta ca, in perioada 1 iulie - 31 august 2018, circulatia este interzisa in zilele de vineri, sambata si duminica, pentru vehiculele grele, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pentru anumite drumuri catre litoral.Astfel, se impun restrictii pe A2 - pe traseul Bucuresti (intersectie A2 cu CB) - Fundulea - Lehliu - Fetesti - Murfatlar (intersectie A2 cu DN3) intre anumite ore, dar si pe DN39 si DN 22 C.A.G.