DN1A, blocat de un transport agabaritic care nu a putut trece de o curba

In cursul diminetii de marti, in jurul orei 7:00, Politia a anuntat ca traficul a fost reluat."DN1A Homoraciu, km 122+900 m, pe sensul de mers Ploiesti catre Brasov, un transport agabaritic de 29 metri lungime, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, din cauza dimensiunii, nu si-a mai putut continua deplasarea, a blocat in totalitate traficul rutier.La fata locului s-au deplasat si reprezentanti ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier si ai Sectiei Drumuri Nationale", potrivit sursei citate.