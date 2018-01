Infrastructura primitiva in Romania: Capitala are 200 de strazi neasfaltate

Ziare.

Cel putin 200 de artere ale Capitalei arata de fapt ca drumuri din mediul rural.Potrivit Digi24 , in Sectorul 1 se gasesc 62 astfel de strazi, la marginea Sectorului 5 sunt 31, iar in Sectorul 4 sunt cel putin 24 de artere neasfaltate. Sectorul 3 are 34 de artere lipsite de asflat si trotuare, iar Sectorul 6 are 23. Singura unitate administrativa din Capitala lipsita de artere neasfaltate este Sectorul 2.Localnicii sunt nemultumiti, mai ales in conditiile in care pe timp de vreme rea, in special cand ploua, strazile devin noroioase si greu de circulat.Autoritatile cunosc problema, insa nu sunt prevazute schimbari sau investitii in infrastructura."Intr-adevar, conditiile nu sunt bune, dar incercam sa le tinem la un nivel circulabil. Anul acesta in buget avem prevazuti bani pentru cele trei strazi, care sunt in procedura de licitatie, Bujorului, Liliacului si Nuferilor", a declarat Cosmin Fodoroiu, director executiv al directiei de investitii din cadrul Primariei Sectorului 1."Este un proces complex. Si va spun ca alocarea de finantare se va face si anul acesta, tot in functie de numarul de locatari care sunt pe teritoriul respectiv", a spus si arhitectul-sef al Sectorului 3, Stefan Dumitrascu, pentru Digi24.