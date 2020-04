INS: Romania are doar 866 km de autostrada. 31% din drumuri sunt pietruite

Ziare.

"La 31 decembrie 2019, drumurile publice totalizau 86.391 km, din care 17.873 km (20,7%) drumuri nationale, 35.083 km (40,6%) drumuri judetene si 33.435 km (38,7%) drumuri comunale", arata datele INS.Din punctul de vedere al tipului de acoperamant, structura retelei de drumuri publice inregistra: 38.166 km (44,2%) drumuri modernizate (in proportie de 92,8% drumuri modernizate cu imbracaminti asfaltice de tip greu si mijlociu), 21.365 km (24,7%) drumuri cu imbracaminti usoare rutiere si 26.860 km (31,1%) drumuri pietruite si de pamant.In ceea ce priveste starea tehnica a drumurilor publice, 35,1% din lungimea drumurilor modernizate si 43,1% din lungimea drumurilor cu imbracaminti usoare rutiere aveau durata de serviciu depasita."Din totalul drumurilor nationale, 34,6% (6.176 km) erau drumuri europene, 4,8% (866 km) autostrazi, iar din punctul de vedere al numarului de benzi de circulatie, 10,8% (1.923 km) drumuri cu patru benzi,1,6% (290 km) erau drumuri cu 3 benzi si 0,2% (35km) drumuri cu 6 benzi.Drumurile judetene erau in proportie de 42,3% drumuri modernizate si 37% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite", mai arata datele INS.La 31 decembrie 2019, liniile de cale ferata de folosinta publica in exploatare insumau 10.759 km, din care 10.621 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 134 km (1,3%) linii cu ecartament larg si 4 km linii cu ecartament ingust.Densitatea liniilor la 1.000 kmp teritoriu era de 45,1 la mie . Densitatile cele mai mari s-au inregistrat, in regiunea Bucuresti-Ilfov (154,7 la mie ), regiunea Vest (58,9 la mie ), regiunea Sud-Est (48,8 la mie) si regiunea Nord-Vest (48,7 la mie ).La aceeasi data, lungimea simpla a liniilor de cale ferata in exploatare electrificate era de 4.029 km, reprezentand 37,4% din reteaua de cai ferate in exploatare.