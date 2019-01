"Judetul din Romania in care peste 34.500 de consumatori nu au curent electric, iar toate drumurile sunt inchise".

Ziare.

Potrivit ISU Ialomita, duminica dimineata, sunt in continuare fara curent electric consumatorii din localitatile Adancata, Alexeni, Armasesti, Axintele, Balaciu, Barcanesti, Boranesti, Radulesti, Cazanesti, Ciocarlia, Ciochina, Cocora, Cosereni, Dragoesti, Dridu, Fierbinti-Targ, Garbovi, Grindu, Ion Roata, Jilavele, Maia, Manasia, Movilita, Rosiori, Munteni-Buzau, Salcioara, Sfantu Gheorghe, Sinesti, Urziceni, Valea Macrisului si Valea Ciorii.In total, este vorba despre 34.530 de consumatori. De asemenea, drumurile judetele raman inchise din cauza poleiului.Echipele societatii de furnizare a energiei electrice intervin in mai multe localitati pentru indepartarea efectelor ploii inghetate. Astfel, in localitatea Patru Frati este un stalp de beton cazut, interventia de remediere a avariei fiind de durata. La Sarateni si Sfantu Gheorghe sunt cabluri electrice cazute, situatii similare fiind si la Dragoesti, Barbatescu, la Misleanu sau Urziceni."Pe tot parcursul noptii, cele 16 containere generator de mare capacitate venite in sprijin din tara, plus cel de la Ialomita, au actionat continuu pentru alimentarea consumatorilor de electricitate din municipiul Urziceni, furnizand energie electrica pentru aproximativ 80% din oras", au transmis oficialii ISU Ialomita.Unul dintre aceste generatoare actioneaza, inca de sambata dupa-amiaza, la Policlinica din Urziceni.Potrivit ISU Ialomita, generatoarele vor actiona in sprijinul populatiei afectate pana la remedierea situatiei de catre echipele furnizorului de energie electrica.Judetul Ialomita este, pana duminica la ora 10.00, sub cod galben de polei si depuneri semnificative de gheata.