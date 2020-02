LIVE A inceput viscolul si deja provoaca pagube: Trei judete vor fi inchise complet

Ziare.

In plus, vremea rea provoaca pagube in mai multe zone din tara.- Din cauza vantului care a determinat caderi masive de copaci pe carosabil, CNAIR si Politia Rutiera au decis inchiderea circulatiei pe DN 131A, intre localitatile Valenii de Munte si Sacele.- Toate drumurile nationale si judetene se inchid incepand cu ora 22:00, a anuntat miercuri seara Biroul de presa al PrefecturiiAceeasi masura s-a luat si in judetele Braila si Tulcea.- Din cauza vantului puternic ce a determinat caderi masive de copaci pe partea carosabila, CNAIR si Politia Rutiera au decis inchiderea circulatiei pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 15 intre localitatile Toplita si Borsec.- Plafonul unei ferme s-a prabusit din cauza vantului puternic si a cazut peste 150 de oi, pe care pompierii dinincearca sa le salveze.Tot din cauza vantului puternic, mai multe acoperisuri au fost smulse de vant, mult dintre ele in orasul Buzau. De asemenea, panouri publicitare au fost desprinse si au cazut.27 de localitati din judetul Buzau sunt nealimentate cu energie electrica.- Potrivit Centrului Infotrafic, situatia drumurilor este:- judetul Suceava, traficul rutier este blocat, din cauza unor autotrenuri care nu mai pot inainta, pe DN2 E85 intre Darmanesti - Patrauti;-in judetul Covasna, din cauza unui arbore cazut pe carosabil, traficul este blocat pe DN11 Targu Secuiesc - Onesti;- in judetul Giurgiu, din cauza unui arbore cazut pe carosabil, traficul este blocat pe DN5B Giurgiu - Balanoaia;- in judetul Iasi, la iesirea din Tg. Frumos catre Pascani, pe DN 28, sunt 2 tiruri derapate. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri;- in judetul Calarasi, pe DN 21, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri in localitatea Drajna, din cauza unui arbore cazut pe carosabil;- in judetul Neamt, din cauza viscolului, traficul rutier pe DJ 208G Tupilati-Stefan cel Mare a fost blocat;- in judetul Harghita, din cauza viscolului, traficul rutier pe DJ 125 Sandominic - Balan a fost blocat;- pe autostrazile A1 Bucuresti -Pitesti si A2 Bucuresti - Constanta, pe toata lungimea, se circula in conditii de vant puternic si carosababil ud, partial acoperit cu apa;Pe Magistrala 300 Predeal - Brasov, la iesirea din statia CF Timisu de Sus (in judetul Brasov), un pantograf s-a defectat. Din acest motiv, traficul feroviar este intrerupt.Pe Magistrala 800 Constanta - Bucuresti, traficul feroviar este blocat, la kilometrul 111 (localitatea Drajna), din cauza unui copac cazut pe sina de cale ferata.In judetul Constanta, din cauza vantului puternic, toate porturile si-au suspendat activitatea.- Autoritatile dinau transmis un mesaj RO-Alert catre populatie, avertizand ca mai multe drumuri nationale sunt inchise din cauza viscolului. Este vorba de DN 12C, DN 13B si DJ 125.De asemenea, din cauza viscolului, doua trenuri personale, respectiv R 5207 si R5208, stationeaza in Gara Livezi-Ciuc, dupa ce au cazut copaci pe linii de contact.Un copac a cazut peste cabina unui camion, intre Toplita si Bilbor, soferul fiind incarcerat.- Doua masini au fost avariate de un acoperis smuls de vantul puternic, in orasul Campulung, judetul. Pompierii intervin si pentru a da jos un panou publicitar in pericol si un alt acoperis care sta sa cada.Nu au fost inregistrate victime.- Primarullui, Cosmin Necula, anunta ca, din cauza vantului care sufla cu putere, a fost avariata Statia de pompare Moinesti, care asigura si alimentareacu apa a orasului.A fost reluata furnizarea energiei electrice, iar statia a fost repornita cu un debit minim.Potrivit edilului sef, pentru a preveni alte evenimente, marirea debitului va fi efectuata gradual in urmatoarele 24 de ore, iar furnizarea apei catre populatie se va face restrictionat. Astfel, bacauanii vor avea apa calda la robinete miercuri intre orele 18:00-20:00 si joi, intre orele 06:00-08:00 si 18:00-22:00.- CNAIR anunta ca s-a luat decizia inchiderii circulatiei rutiere pe toate drumurile nationale din judetele, incepand cu ora 22:00.Dumurile nationale unde circulatia va fi inchisa:- Judetul Braila: DN 21, DN 2B, DN 23, DN 22, DN 22B- Judetul Tulcea: DN 22, DN 22A, DN 22D, DN 22E, DN 22F, DN 22H- Din cauza vantului puternic ce a determinat caderi masive de copaci pe partea carosabila, CNAIR si Politia Rutiera au decis inchiderea circulatiei pentru toate categoriile de masini pe DN 13B, intre localitatile Praid si Borzont, din judetul Harghita.- Traficul feroviar este inchis in zona localitatii Cosna, din cauza unor arbori cazuti, a anuntat purtatorul de cuvant al Prefecturii, Diana Gasparel, citat de Agerpres.In zona Gradinita-Cosna, circulatia feroviara a fost blocata din cauza arborilor doborati de viscol si, in conditiile in care trebuie sa treaca doua trenuri interregio, au fost contactate Ocolul silvic si Primaria Cosna pentru a interveni si a elibera firul caii ferate.Pe alta parte, Gasparel a spus ca pe raza Sectiei Drumuri Nationale Campulung Moldovenesc carosabilul este acoperit cu zapada framantata si viscolita de pana la 2 cm, pe DN 17A, DN 17B, DN 18 si DN 2, iar pe DN 17 carosabilul este umed.- 17 trenuri regio vor fi anulate, de miercuri seara pana joi dimineata, in judetele din Muntenia si Dobrogea unde va fi in vigoare codul rosu de viscol.Iata lista acestor trenuri anulate In plus, CFR nu va nu va programa trenuri de marfa in zona Dobrogea, pe durata codului rosu (intre orele 22:00-08:00).