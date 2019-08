O masina a fost "inghitita" de asfalt, in Bucuresti, dupa ce s-a surpat strada (Video)

Ziare.

O masina ar fi fost "inghitita" de crater, insa nimeni nu a fost ranit.Potrivit martorilor de la fata locului, un autoturism ar fi fost inghitit de craterul format dupa surparea asfaltului. La fata locului au intervenit agentii Politiei Locale Sector 6, care au scos masina din groapa.Reprezentantii Primariei Sectorului 6 au precizat ca incidentul a fost anuntat prin sistemul de urgenta 112."Surparea asfaltului pe str. Dezrobirii, zona Gorjului, s-a produs in urma trecerii unui camion de mare tonaj. Incidentul a fost anuntat prin 112.Lucratorii RADET, care au efectuat mai multe lucrari in zona, au delimitat perimetrul, astfel incat sa nu se produca accidente.Nicio persoana nu a fost ranita si niciun autoturism "inghitit" de crater.Pentru interventii si remedieri, la fata locului se afla in acest moment agentii Politiei Locale Sector 6, inspectori ai Serviciului Disciplina in Constructii si reprezentanti ai administratorului drumului, Administratia Strazilor, din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti", arata sursa citata.