Seful companiei de drumuri si-a dat demisia, dupa ce Dancila a cerut revocarea sa

"Avand in vedere importanta dezvoltarii infrastructurii rutiere pentru bunul mers al economiei romanesti si faptul ca pentru a reusi sa atingem cu succes acest obiectiv este nevoie de buna credinta si de colaborarea neconditionata a tuturor factorilor de decizie din Romania precum si in urma unei discutii pe care am avut-o cu Presedintele Consiliului de Administratie, Costin Mihalache, am decis sa renunt la functia de Director General al CNAIR S.A.In opinia mea acesta este si sensul mesajului transmis de premierul Viorica Dancila, pe care il respect.Bineinteles ca am sa continui sa fac toate eforturile pentru a sprijini in continuare proiectele importante de infrastructura, indiferent de pozitia sociala sau de functia pe care o voi ocupa in viitor.Va asigur ca pe intreaga perioada a mandatului meu am facut tot ce mi-a stat in putinta pentru a debloca proiectele de infrastructura sau pentru a le continua pe cele aflate deja in derulare, astfel incat romanii sa beneficieze de o infrastructura moderna asa cum este normal sa existe intr-o tara europeana.Asa am reusit sa lansez impreuna cu ceilalti colegi din CNAIR proiecte in valoare de aproape 4 miliarde de euro care in mod sigur vor asigura Romaniei in urmatorii ani dezvoltarea necesara unei economii europene.Sper ca si cei care vor prelua mandatul de Director General al CNAIR sa inteleaga responsabilitatea pe care o presupune aceasta functie", este mesajul lui Neaga.Premierul Viorica Dancila i-a cerut luni ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, revocarea lui Narcis Neaga din functia de director general interimar al CNAIR, pe care il acuza de intarzieri nejustificate si un slab management al proiectelor de infrastructura.Anuntul a fost facut printr-un comunicat oficial al Guvernului, in care se precizeaza ca Viorica Dancila a cerut o analiza referitoare la stadiul mai multor proiecte de investitii in infrastructura de transport si a solicitat explicatii cu privire la intarzieri de proiectare si executie.Narcis Neaga a fost numit director general interimar al CNAIR in mai 2018, la mai bine de doi ani dupa ce fusese demis din aceasta functie, in timpul Guvernului Ciolos, din cauza ca era acuzat de abuz in serviciu de procurorii DNA.DNA a clasat in februarie 2018 dosarul in care era cercetat Neaga, pe motiv ca fapta de care era acuzat nu mai figura in legea penala, in urma unei decizii a Curtii Constitutionale a Romaniei.