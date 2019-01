Starea drumurilor in aceasta dimineata: Portiuni inchise si trafic restrictionat

Ziare.

com

Astfel, circulatia rutiera pe DN 67C Novaci - Ranca, judetul Gorj, este restrictionata pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, restrictie de tonaj ce va fi mentinuta pe toata perioada sezonului rece, transmite sursa citata Chiar daca iarna nu a mai inchis drumuri in aceasta dimineata, totusi, nu se circule pe patru sosele, din alte cauze, respectiv:1., ca urmare a precipitatiilor abundente din cursul verii, care au dus la prabusirea dalei de beton a podului, pe toata latimea caii de rulare;, conform regulamentului de functionare pe timpul iernii;, unde, la intrarea in localitate s-a produs o cedare a terasamentului de drum, ce a dus la surparea acestuia pe o lungime de 3 metri. Traficul rutier se desfasoara pe urmatoarea ruta ocolitoare: DN12B km 16+450 - str. Vasile Alecsandri - DN12B km 17+500 si retur, cu o restrictie de tonaj de 7,5 tone. Si tot pe acest drum, dar pe tronsonul 0+452 - 0+487, din cauza unei alunecari de teren ce a dus la tasarea platformei carosabilului, circulatia se desfasoara pe ruta ocolitoare: DN12A km 103+000 - str. 1 Mai - str. Raducanu - str. Podu de Fier - str. Tisesti - str. Semicercului - str. Bradului - intersectie cu DN12B km 2+000 si retur;, inchis pentru toate categoriile de autovehicule in timpul iernii, pe tronsonul Ranca (Gorj) - Obarsia Lotrului (Valcea), intre kilometrii 34+800 de metri si 59+800 de metri."Avand in vedere ca pe mai multe artere rutiere se circula in conditii de iarna, fie din cauza poleiului, fie ca urmare a zapezii depuse pe suprafata carosabila, recomandam conducatorilor auto sa nu plece la drum daca nu au autovehiculele echipate corespunzator, sa foloseasca frana de motor, sa reduca semnificativ viteza de rulare, sa acorde o atentie sporita traficului, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculul din fata, sa nu efectueze manevre riscante si sa adopte permanent o conduita preventiva la volan", potrivit sursei citate.T.B.