Traficul rutier va fi inchis, vineri, pe Transfagarasan

Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania, vineri, intre orele 12:30 - 15:00, traficul rutier va fi inchis in tunelul situat pe drumul national DN 7C (Transfagarasan), cuprins intre km 115+926 - km 116+808, pentru desfasurarea Sibiu Cycling Tour 2018.De asemenea, in acelasi interval orar traficul rutier va fi controlat intre Cartisoara si Balea Lac.Soferii sunt obligati sa respecte restrictiile de circulatie si semnalizarea rutiera aferenta.CNAIR a atras totodata atentia celor care trec pe acest sector de drum ca, in ultima perioada, este semnalata prezenta ursilor in apropierea partii carosabile. "Ii sfatuim sa nu se apropie de animale si sa informeze imediat autoritatile de prezenta acestora", arata sursa citata.Amintim ca circulatia rutiera pe DN 7 C - Transfagarasan - a fost redeschisa duminica , intre Piscul Negru si Balea Cascada, pentru toate categoriile de autovehicule.