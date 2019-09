Transfagarasanul apare intr-un top National Geographic, care atrage atentia si asupra capcanelor acestui drum spectaculos

Ziare.

"Din Transilvania pana in Patagonia, aceste rute uluitoare sunt pline de emotii", noteaza National Geographic la inceputul articolului intitulat "Iata 10 dintre cele mai spectaculoase calatorii rutiere din lume".Descrierea Transfagarasanului incepe cu indemnul catre calator de a se lasa "speriat in Alpii transilvaneni" (- engl.)Revista descrie apoi soseaua din tara noastra astfel:"Drumul serpuit Transfagarasan, aflat la o inaltime de o mila (de fapt, soseaua ajunge la peste 2.000 de metri, iar o mila terestra are 1.600 m), in Romania, urmareste o ruta nord-sud intre cele doua cele mai inalte varfuri ale tarii.Vlad Tepes, printul care a inspirat (personajul) Dracula al lui Bram Stoker, este poate cel mai important motiv de faima al regiunii, iar turistii se pot opri la ruinele cetatii Poenari, veche de 700 de ani, dupa o plimbare pitoreasca pe raul Arges, barajul Vidraru cu margini in forma de semiluna si lacul de smarald Vidraru.Opriti-va la Cascada Balea, pentru a prinde o telecabina rosie pana la Lacul Balea, unde se afla doua cabane deschise pe tot parcursul anului si un hotel cu gheata construit de la zero in fiecare iarna".Descrierea National Geographic se incheie cu un sfat de calatorie: "Ca si cum a traversa 27 de poduri si apeducte, a trece printr-un tunel neluminat si a sta cu ochii in patru la turmele de oi care apar pe neasteptate pe sosea nu ar fi destul de dificil - conditiile meteo fac ca Transfagarasanul sa fie deschis in mod sigur doar de la sfarsitul lunii iunie pana la mijlocul lui octombrie".B.B.