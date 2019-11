Un tanar a plantat trandafiri in gropile de pe un drum national din Vrancea. Dialog inedit despre "ficusi" (Video)

Ziare.

Cei doi tineri au regizat un film in care arata gropile de pe drumul national DN 23A. Unul dintre tineri planteaza trei trandafiri intr-un crater, insa in mod ironic sugereaza ca ar fi de fapt ficusi. Imaginile au fost postate pe Facebook, iata dialogul inedit:- Ce faceti, domnule, aici?- Plantez niste ficusi.- Pai stati un pic.. aia sunt ficusi?- Dar asta e sosea?- Cam aveti dreptate. Nu prea arata a soseaNu este prima data cand vrancenii recurg la astfel de proteste, nemultumiti de starea drumurilor.In urma cu cativa ani, si locuitorii comunei Urechesti au facut un astfel de protest.Satui sa-si distruga masinile in craterele de pe drumul judetean care le traversa comuna, oamenii au vopsit conturul gropilor si au pus trandafiri rosii in ele.