Zeci de kilometri de drumuri din Cluj si Salaj, transformate in DN, ca sa poata fi reabilitate

Potrivit acestuia, in perioada imediat urmatoare, DRDP Cluj va face demersuri catre consiliile judetene din Salaj si Cluj pentru a prelua si a reabilita tronsoanele de drumuri judetene DJ 109 A, de la limita cu judetul Cluj - Chinteni - Panticeu - Recea - Cristur, intersectie cu DJ 108B - limita cu judetul Salaj, Cernuc - Garbou - Fabrica- Surduc - Braglez, intersectie cu DN 1H."Vorbim de 73,3 kilometri de drum judetean, pe cele doua administratii, Cluj, respectiv Salaj. Noi, cunoscand dezvoltarea zonei, cunoscand faptul ca preluarea acestui drum judetean si transformarea lui in drum national ar scurta distantele de la Cluj Napoca la Dej, de la Surduc, limita cu DN1H la Cluj, ar lega practic zona respectiva de Jibou-Zalau, respectiv Simleu Silvaniei-Alesd-Oradea. In aceasta logica, ne-am gandit si in perioada urmatoare vom face demersurile pentru preluarea acestui drum judetean si transformarea lui in drum national", a precizat Lucian Bode, in cadrul unei conferinte de presa.Ministrul Transporturilor a adaugat faptul ca procedura de preluare presupune mai multi pasi, printre care acordurile celor doua consilii judetene, al conducerii Companiei Nationale Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si emiterea unei hotarari de Guvern.