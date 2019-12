Dosarul prabusirii elicopterului SMURD in lacul Siutghiol a fost clasat: Niciun vinovat in viata

Ziare.

Potrivit ordonantei intocmite de Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa, cu privire la actiunile/inactiunile pilotului si copilotului elicopterului, care au avut ca urmare decesul medicului Laura Vizireanu si al asistentei medicale Gabriela Camelia Harton, "intrucat a intervenit decesul faptuitorilor".De asemenea, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa, cu privire la activitatile desfasurate de operatorii din cadrul Biroului Raspuns Apel Unic de Urgenta 112 Constanta vizand preluarea apelurilor de urgenta si alertarea structurilor specializate de interventie.Aceeasi masura a fost luata cu privire la masurile dispuse pentru cautarea-salvarea victimelor si activitatile de interventie desfasurate de lucratorii din ISU "Dobrogea", Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul General de Aviatie, Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta, Ministerul Apararii Nationale - Centrul 39 de Scafandri si UM 01921 Baza 86 - Aeriana Borcea, Autoritatea Navala Romana, Directia Hidrografica Maritima si Institutia Prefectului Constanta, "intrucat aceste actiuni nu s-au interpus in lantul cauzal care a determinat decesul victimelor, nefiind intrunite elementele de tipicitate ale acestei infractiuni".Totodata, s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul infractiunilor de neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, "intrucat, nefiind constatate incalcari ale dispozitiilor legale sub acest aspect".Parchetul mentioneaza ca impotriva solutiilor de clasare nu au fost formulate plangeri in procedura prealabila. Un elicopter SMURD cu patru persoane la bord - doi piloti de la Inspectoratul General de Aviatie si doua cadre medicale ale SMURD Constanta - s-a prabusit pe 15 decembrie 2014 in lacul Siutghiol. Toti membrii echipajului au murit in urma accidentului.In momentul producerii accidentului, elicopterul se intorcea dintr-o misiune aeromedicala, dupa ce transportase un pacient la Spitalul Judetean Constanta.Conform MAI, temperatura apei lacului Siutghiol, in momentul prabusirii elicopterului, era de 2 grade Celsius, iar supravietuirea constienta a victimelor accidentului ar fi putut fi de cel mult 12 minute, iar supravietuirea generala de cel mult 20 de minute.Aeronava nu indeplinea conditiile tehnice pentru a opera pe mare, nefiind dotata cu pilot automat si baliza pentru semnalizare in caz de accident aviatic pe mare, ceea ce facea inutila utilizarea flotoarelor.Potrivit informatiilor furnizate de MAI, pilotul elicopterului, comandor Petre Corneliu Catuneanu (47 de ani), era angajat al Ministerului Afacerilor Interne de 10 ani. Avea la activ 2.900 de ore de zbor, dintre care aproximativ 2.000 pe elicopter de tip EC 135.Copilotul, capitan comandor Ginel Claudiu Cracanel (42 ani), avea la activ 1.600 de ore de zbor, dintre care 500 pe acest tip de elicopter. Era angajat al Ministerului Afacerilor Interne de 7 ani.Medicul Laura Vizireanu de la SMURD Constanta avea 39 de ani, iar asistenta medicala Gabriela Camelia Harton avea 38 de ani.