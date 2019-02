Zeci de persoane achitate dupa decizia Inaltei Curti de legalizare a detinerii de etnobotanice

Achitarile

fata de 28 dintre ei s-a dispus achitarea definitiva ca efect al dezincriminarii faptei prin aplicarea Deciziei nr.10/12.09.2018 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Problema din centrele universitare

Este vorba de o hotarare din 12 septembrie 2018 de completul pentru dezlegarea unor probleme de drept in materie penala de la Inalta Curte."Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de catre consumatorul final in vederea consumului propriu, efectuata exclusiv in acest scop, nu constituie operatiune cu produse in sensul art. 2, lit.b din Legea nr. 194/2011 (.) si nu intra sub incidenta dispozitiilor art. 16, alin. 1 din acelasi act normativ", este minuta completului.In baza acestei decizii, procurarea si detinerea pentru consum propriu a unor astfel de substante, cunoscute popular sub denumirea de "etnobotanice", nu a mai fost considerata drept infractiune.Decizia nu se refera la droguri, acestea sunt reglementate in Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri.Detalii despre cele 28 de achitari in cazurile de detinere de etnobotanice in vederea consumului apar in bilantul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) pe anul 2018."Precizam insa ca, din cei 115 inculpati achitati definitiv in cursul anului 2018,, iar 10 inculpati au fost achitati definitiv in temeiul art.18^1 (fapta care nu prezinta pericolul social al unei infractiuni- n.red.) din Codul Penal anterior (2 cauze) ", se arata in bilantul DIICOT.In ceea ce priveste traficul si consumul de droguri in Romania, procurorii DIICOT arata ca au ramas in continuare localizate, cu precadere, in zona centrelor universitare importante si in locurile de desfasurare a unor evenimente culturale de mare amploare.", este concluzia procurorilor DIICOT.In ceea ce priveste traficul transfrontalier de droguri de mare risc, activitatea de urmarire penala a pus in evidenta ca Romania ramane, in principal, o tara de tranzit, aflata pe traseul rutelor clasice de transport, in special a heroinei, cocainei si a Ecstasy.