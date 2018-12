16 lucruri importante care s-au intamplat in lume in 2018

Ziare.

- Anul care tocmai se incheie si-a facut intrarea cu un fenomen celest rar. Din SUA pana in Rusia, Singapore, Istanbul si Ierusalim, partial si din Bucuresti, a putut fi observat, la sfarsitul lunii ianuarie, fenomenul numit de NASA " super-luna albastra sangerie ", o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. A fost prima eclipsa de luna albastra din ultimii 150 de ani.- In martie,, in urma unui vot istoric din Congresul National Popular al Partidului Comunist din China pentru inlaturarea limitelor mandatului prezidential, acesta fiind primul amendament constitutional adoptat in aceasta tara in ultimii 14 ani. Xi a devenit presedinte in 2012.- Tot in martie,- O luna mai tarziu, lumea a avut ocazia sa urmareascala granita dintre cele doua state coreene. Kim Jong-Un a devenit primul lider al Coreei de Nord care a trecut granita in statul din sud in ultimii 65 de ani.- In iunie,, in cadrul unui summit la randul sau istoric. Trump a devenit astfel primul presedinte in functie din istoria Statelor Unite care s-a intalnit cu un lider al Coreei de Nord.- Un alt moment important petrecut in 2018 a fost. Interdictia era unica in lume.- Vara anului 2018 ne-a adus, gazduit de Rusia, care a construit special pentru aceasta ocazie noua stadioane noi. Competitia s-a intins in 11 orase si a fost castigata de Franta.- Luna iulie a marcat, dupa ce acestea din urma au impus taxe vamale prohibitive pentru produse chineze in valoare de 34 miliarde de dolari.- Cateva zeci de oameni, printre care si doi romani, si-au pierdut viata in august la Genova, dupa cein luna octombrie, in consulatul saudit din Istanbul. Asasinatul, despre care s-a spus ca ar fi fost ordonat de printul mostenitor Muhammad bin Salman, a aruncat Arabia Saudita intr-o criza diplomatica. Jamal Khashoggi a fost desemnat de revista Time drept "Personalitatea anului".- Tot in octombrie,, fiind al treilea fenomen de acest gen ca intensitate care a lovit vreodata Statele Unite.- Zeci de oameni si-au pierdut viata inin noiembrie. "Camp Fire" a devenit cel mai devastator incendiu din istoria acestui stat american, lasand in urma lui cel putin 85 de victime.- Intre timp, Guvernul Theresa May si oficialii de la Bruxelles au ajuns la un- Spre finele lunii noiembrie,intr-o regiune plana a planetei Marte, dupa o calatorie de sapte luni prin spatiu.- In Franta, luna noiembrie a adus, caracterizata prin proteste care s-au intins pe parcursul mai multor saptamani si care au declansat tulburari si confruntari de mari proportii la Paris.- Finalul anului este marcat de inca o tragedie, petrecuta de aceasta data in Indonezia, unde una facut sute de victime.