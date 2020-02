20 de copii au ajuns la spital cu usturimi la ochi din cauza unei lampi cu ultraviolete "uitata" in clasa

Ziare.

com

Incidentul s-a petrecut la Scoala gimnaziala numarul 11, unde mai multi copii dintr-o clasa au ajuns acasa, dupa ore, cu ochii inrositi, lacrimand si cu usturimi in zona acestora, dupa ce au stat in preajma unei lampi cu ultraviolete.Pana in prezent, nu se cunoaste cu exactitate cat au stat copiii in preajma lampii respective, folosita pentru sterilizare.Directorul scolii, Mihaela Nicodin, a declarat, miercuri, ca lampa UV care le-a provocat usturimi la ochi mai multor elevi a fost "uitata" in clasa, la inceputul orelor de curs, insa, in mod normal, aceasta nu este folosita cat timp copiii sunt prezenti in sala.Conform acesteia, copiii ar fi stat in prezenta lampii cu ultraviolete aproximativ o ora."Lampa a fost uitata la prima ora de curs, copiii au fost deranjati de aceasta, au lacrimat si au avut usturimi. Lampa a fost achizitionata in vacanta de iarna pentru dezinfectie. Ele (lampile UV - n.red.) stau in alta parte in functiune, nu in sala de clasa", a precizat Mihaela Nicodin.Aceasta a mai adaugat ca a anuntat evenimentul la Inspectoratul Scolar Judetean care a informat ministerul de resort.Totodata, directoarea a aratat ca manipularea acestor lampi este in atributia femeilor de serviciu si nu a cadrelor didactice, iar in urma analizei acestui caz se vor aplica sanctiuni administrative personalului care va fi gasit vinovat.In ceea ce priveste starea copiilor, Nicodin a subliniat ca niciunul nu este spitalizat, cei aproximativ 20 de elevi aflandu-se, miercuri, acasa, la recomandarea medicilor.