3 tone de artificii, gasite de politisti intr-o locuinta din Voluntari

"In cursul zilei de ieri, 26 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozibili si Substante Periculoase si Serviciul de Ordine Publica din cadrul IPJ Ilfov, au gasit, intr-o locuinta din orasul Voluntari, 3 tone de articole pirotehnice, reprezantand artificii din clasele 2, 3 si 4. Acestea erau detinute in mod ilegal, fara autorizatii si documente de provenienta, in scopul valorificarii clandestine in perioada sarbatorilor de iarna", anunta Politia.Intreaga cantitate a fost confiscata, persoana detinatoare fiind sanctionata contraventional cu suma de 7.000 lei, pentru nerespectarea Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive.Politia Romana desfasoara, in aceasta perioada, la nivel national, actiunea "FOC DE ARTIFICII-2019", pentru prevenirea oricaror riscuri generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice.