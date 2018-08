30 de persoane, intre care cel putin patru copii, blocate in telecabine, la Balea Lac

Ziare.

Potrivit sefului Salvamont Sibiu, Adrian David, incidentul va fi solutionat de angajatii telecabinei."Cabinele sunt blocate pe linie. Angajatii de la telecabina intervin in zona superiora a traseului. Intre persoanele din cabine se afla si copii, unul de doar 8 luni. Nu a fost solicitat ajutorul salvamontistilor", a spus David.In zona a fost trimis si un echipaj SMURD , deoarece, in urma apelului la 112, au fost raportate persoane care au facut atac de panica."Am trimis echipaj SMURD. Nu avem date despre ce s-a intamplat, dar se pare ca ar fi persoane cu atac de panica", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, col. Cosmin Balcu, seful ISU Sibiu.Potrivit acestuia, in telecabine ar fi blocate 30 de persoane.Telecabinele nu fac transport foarte mare de persoane in timpul verii, deoarece Transfagarasanul a fost deschis si se circula rutier.In luna aprilie, aproximativ 20 de persoane au ramas blocate timp de 30 de minute, in telecabina de la Balea Lac, care urca la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, din cauza unei avarii. Nu au fost semnalate atunci probleme medicale.Un accident mai grav a avut loc in mai 2017, cand telecabinele s-au lovit de statii, iar sase persoane au fost ranite, din cauza unei probleme tehnice.