Datini si obiceiuri la trecerea dintre ani - ce e bine sa ai pe masa de Revelion

Termenul de "Revelion", cum se numeste petrecerea de innoire simbolica a timpului, este relativ recent si provine din limba franceza, unde inseamna "veghe".Colindatorii, care pornesc inca din zorii zilei, sunt primii care anunta bucuria trecerii intr-o noua etapa si care ureaza belsug si sanatate oamenilor prin ale caror case trec. Cantecele cu care este anuntat noul an sunt pline de vitalitate si forta, avand versuri dintre cele mai diverse, sunt dinamice si expresive, unele sunt pline de umor, altele sunt inspirate din chiar realitatea imediata.E bine ca deasupra usii camerei in care va fi masa plina cu bucate de Revelion sa fie pus vasc, planta sacra, in multe traditii, simbolul iernii si al sarbatorilor de iarna. Traditia spune ca vascul este aducator de noroc, spor in casa si sanatate ocupantilor casei, atrage ingerii si pune bolile pe fuga.O atentie deosebita se acorda si pregatirii meniului de la cumpana dintre ani, cand gospodinele trebuie sa stie foarte bine ce trebuie pus pe masa, ca sa se respecte traditia.De pe masa nu trebuie sa lipseasca pestele, despre care se spune ca aduce prosperitate si ca asigura o trecere lina si usoara prin anul care sta sa vina.De asemenea, fructele nu trebuie sa lipseasca de pe masa de Revelion. Traditia spune ca un mar mancat in ajun de an nou te va ajuta sa ai parte de sanatate pe tot parcursul anului care incepe.Strugurii au, de asemenea, semnificatia lor pe masa de Revelion. Este absolut obligatoriu ca la masa de Revelion sa mananci 12 boabe de struguri deoarece asta inseamna prosperitate in cele 12 luni ale anului nou.Traditia populara romaneasca nu recomanda carnea de pasare la masa de Revelion deoarece nu-i aducatoare de noroc. Se crede ca, asa cum pasarile scurma pamantul, il imprastie, tot asa se va imprastia si binele si prosperitatea din casa celui care serveste carne de pasare.Batranii spun ca in noaptea de trecere, de la 31 decembrie spre 1 ianuarie, e bine ca in toate casele sa arda o lumanare sau sa fie candela aprinsa pana se lumineaza de ziua, pentru ca astfel sa-l indupleci pe Dumnezeu sa-ti daruiasca un an usor si luminos.Anul nou trebuie primit cu usile deschise si multa lumina in casa si in suflet, cu zgomot, ras si voie buna exact cum ai primi un musafir drag.Sa fie un An Nou bun, cu sanatate si spor pentru toata lumea! La multi ani!