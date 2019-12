36 de ONG-uri fac apel la Guvern sa salveze ANABI, institutia care se ocupa de banii confiscati din infractiuni

Ziare.

com

ONG-urile sustin, intr-un comunicat remis joi, ca, avand in vedere declaratiile premierului Ludovic Orban si ale ministrului de Finante, Florin Citu, privind decizia de eliminare a elementelor nocive ale OUG 114, le solicita sa includa in proiectul de lege pe care intentioneaza sa isi angajeze raspunderea abrogarea art. 60.Acestea amintesc ca prin art. 60 din OUG nr. 114/2018 a fost abrogat articolul 37 din Legea nr. 318/2015 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)."Articolul 37 din Legea nr. 318/2015 stabilea, in acord cu Directiva 2014/42/UE, ca sumele confiscate de la infractori sa fie reutilizate social, adica folosite in scopul educatiei juridice, al prevenirii criminalitatii si al asistentei victimelor infractiunilor, precum si al altor proiecte de interes public.Consideram ca reintregirea mandatului ANABI este un act de dreptate in sprijinul persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si a victimelor infractiunilor", se arata in documentul citat.Reprezentantii ONG-urilor amintesc ca reutilizarea sociala a sumelor confiscate din infractiuni a fost ceruta insistent in 2014-2015 de catre societatea civila, iar aceste prevederi legale au fost adoptate in toamna anului 2015 de catre Parlamentul Romaniei pe fondul constientizarii pericolului criminalitatii, in contextul tragediei din clubul Colectiv."Din pacate, in ultimele zile ale anului 2018, fara niciun fel de justificare economica, bugetara sau morala, fostul Guvern a ales sa sfideze victimele infractiunilor prin abrogarea acestor prevederi legale. Va solicitam sa va tineti promisiunile si sa faceti dreptate in toate aspectele ce tin de OUG nr. 114/2018. Solicitam Ministerului Justitiei si ANABI sa sustina aceste puncte de vedere in cadrul sedintei de Guvern in care se aproba proiectul de lege", se puncteaza in document.ONG-urile mentioneaza ca reutilizarea sociala este o buna practica in Uniunea Europeana (Spania, Italia, Franta) si este reglementata prin art. 10, alin. 3 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana.Iata lista ONG-urilor care au semnat solicitarea catre Guvern:1. Fundatia Centrul de Resurse Juridice2. Asociatia Centrul pentru Legislatie Nonprofit3. Asociatia Cultural Sociala Economica Christiana4. Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics5. Centrul European pentru Educatie si Cercetare Juridica6. Fundatia Usa Deschisa7. WorldTeach8. Associazione Donne Romene in Italia9. Freedom House Romania10. JRS Romania11. Reaching Out12. Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA13. Liga Apararii Drepturilor Omului, filiala Timis14. People to People Oradea15. Opportunity Associates Romania16. Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale17. Academia de Advocacy18. Generatie Tanara Romania19. Asociatia Salvati Copiii Filiala Iasi20. Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile21. Fundatia Romanian Angel Appeal22. Asociatia Carusel23. Fundatia Roma Education Fund Romania24. Asociatia Funky Citizens25. Asociatia Centrul pentru Inovare Publica26. Fundatia Alaturi de Voi27. Asociatia Pro Democratia28. Fundatia "Pentru Voi"29. Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Cluj Napoca30. TERRA Mileniul III31. Fundatia Agentia Impreuna32. Centrul Roman de Politici Europene33. Fundatia Civitas pentru Societatea Civila34. Romanian Youth Movement for Democracy35. Asociatia Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului36. Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru CopilA.G.