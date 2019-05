A fost arestat comandantul navei care s-a ciocnit pe Dunare. Iata momentul impactului (Video)

WATCH: This is the exact moment a tourist boat collided with a river cruise ship in Budapest, leaving seven South Korean tourists dead and 21 other people missing https://t.co/tvh2qqlazp



(Video: Reuters) pic.twitter.com/iH8orRFsTO - CNA (@ChannelNewsAsia) May 31, 2019

"Comandantul ucrainean al vaporului de croaziera a fost interogat de catre anchetatori in calitate de suspect", a anuntat politia joi intr-un comunicat, citat de AFP."Dupa ce a fost interogat, Iuri C., in varsta de 64 de ani, un locuitor din Odesa, a fost plasat in detentie", a precizat politia.Amintim ca in urma incidentului de joi de pe Dunare cel putin sapte persoane , turisti sud-coreeni, au murit si 21 de oameni au fost dati disparuti.