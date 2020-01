A fost identificata persoana care a vandalizat indicatoarele in limba maghiara din Harghita si Mures

Ziare.

com

Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, din datele si indiciile obtinute de politisti in ancheta pana la acest moment rezulta ca, in cursul noptii de sambata spre duminica, cel in cauza ar fi acoperit cu vopsea de culoare neagra mai multe portiuni ale unor indicatoare rutiere de orientare, amplasate la intrarea in patru localitati din judetul Harghita, una urbana si doua rurale din zona Bazinului Odorheiu Secuiesc, precum si la intrarea in municipiul resedinta, Miercurea Ciuc."Prin documentarea profesionista a ipotezelor de lucru formulate, politistii au identificat si autovehiculul de care s-ar fi folosit persoana in cauza pentru comiterea faptelor, in interiorul caruia a fost descoperit un recipient de tip spray cu vopsea de culoare neagra, despre care exista suspiciuni rezonabile ca ar fi fost utilizat la vopsirea indicatoarelor rutiere", au precizat reprezentantii IPJ Harghita. In urma administrarii probatoriului, cel in cauza a recunoscut ca a vopsit mai multe indicatoare rutiere din judetul Harghita, dar si din judetul Mures , fapte pentru care risca o pedeapsa de pana la doi ani inchisoare, a mai informat IPJ Harghita.