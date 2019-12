A fost numit un nou guvernator al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Ziare.

Conform deciziei publicate marti in Monitorul Oficial, Catalin Tibuleac a fost revocat din functia de guvernator al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", el fiind inlocuit de Ion Munteanu. Acesta va avea rang de subsecretar de stat.Ion Munteanu a fost director executiv al Directiei administrare patrimoniu, educatie ecologica si relatii internationale din cadrul Adminstratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Din aceasta pozitie, el este membru al Colegiului executiv al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", for care are rolul de a pune in aplicare deciziile guvernatorului, ale Consiliului stiintific si ale Consiliului consultativ de administrare.Catalin Tibuleac, fost sef al SRI Tulcea, fusese numit guvernator in iunie 2019 de catre premierul Viorica Dancila.