A inceput operatiunea de aducere la mal a navei cu oi rasturnate la Midia

Purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, Anamaria Stoica, a declarat ca luni se va intruni si Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care va stabili ce se va intampla cu animalele evacuate de pe vapor."In cursul acestei zile, se va intruni Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, acolo unde reprezentantii autoritatilor si sefii tuturor armelor vor stabili exact ce se va intampla cu animalele care vor fi evacuate de pe vapor.De asemenea, operatiunea de la nava a reinceput, se incearca inlaturarea marfii existente pe puntea superioara, pentru a putea reduce din greutatea navei, iar apoi vor incerca sa readuca nava pe chila dreapta pentru a o putea remorca in dana", a afirmat Ana Maria Stoica.In cursul zilei de duminica, autoritatile au reusit sa salveze 32 de oi aflate pe vapor, care au fost aduse pe cheu, in tarcul de unde fusesera incarcate pe nava. O nava cu 22 de membri ai echipajului, care avea la bord 14.000 de oi, s-a rasturnat duminica, in jurul pranzului, in Portul Midia. La fata locului au fost trimise o ambulanta a Serviciului Judetean, o autospeciala, un container multirisc si o ambarcatiune.Toate persoanele aflate la bord au fost salvate, au precizat reprezentantii ISU, care au completat ca una dintre acestea a suferit un soc hipotermic primind ingriji medicale din partea unui echipaj de ambulanta.Toti marinarii de la bord sunt sirieni, iar nava trebuia sa ajunga in Libia.