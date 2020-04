Acordul MAI - BOR si postarea lui Tariceanu cu "fuhrer", in vizorul Consiliului pentru Combaterea Discriminarii

Ziare.

Una dintre ele se refera la intentia Guvernului de a relaxa restrictiile impuse pentru a limita raspandirea coronavirusului pentru crestinii ortodocsi, prin acordul MAI-BOR, la care s-a renuntat intre timp. "Am primit mesaje sa ne autosesizam pe faptul ca de Pastele Ortodox s-au introdus exceptii, ceea ce a discriminat pe romano-catolici si protestanti, care si-au sarbatorit Pastele in restrictii maxime. In acest sens, avem si plangeri", a declarat preseditele CNCD, Csaba Asztalos, pentru Digi24.ro Totodata, el a spus ca va fi luat in vizor si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care s-a referit la presedintele Iohannis cu "fuhrer".Csaba Asztalos a mai afirmat ca si postarile de pe Facebook ale lui Andrei Caramitru vor fi discutate. Caramitru a criticat dur Biserica Ortodoxa Romana si religia ortodoxa, spunand ca o considera "o secta demonica".In plus, se va discuta si despre alte postari despre care s-au primit plangeri, una a deputatului PSD Nicolae Bacalbasa si una a politologului si sociologului Vladimir Tismaneanu. Intre timp, cele doua mesaje din online au fost sterse.La randul sau, directorul Institului "Ellie Wiesel" sustine ca este "uimit" de aceste mesaje."Fata de cele spuse de domnul Tariceanu, presedintele ALDE, eu cred ca se incadreaza alaturi de domnul Bacalbasa, Tismaneanu. Apelul acela este inca de actualitate si nu a fost receptat cum trebuie.Oamenii politici, mass media, toti cei care doresc sa comunice public, sa gandeasca de doua ori inainte de a vorbi in public", a declarat Alexandru Florian, pentru Digi24.ro.