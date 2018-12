Aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen se afla pe agenda Parlamentului European, saptamana viitoare

Ziare.

Rezolutia este non-legislativa si recomanda Consiliului UE sa ia o decizie prompta si pozitiva pentru a permite accesul celor doua state la spatiul de libera circulatie, relateaza agentia bulgara de presa Novinite.In iunie 2011, Parlamentul European a sprijinit aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen si a reiterat pozitia de mai multe ori.Romania si Bulgaria au aplicat partial regulile Schengen, arata PE. Decizia finala pentru ca cele doua tari sa devina membre trebuie luate in unanimitate de statele Uniunii Europene.Bulgaria va face parte din spatiul Schengen din 2019, pentru inceput doar cu frontierele aeriene, a anuntat la finalul lunii noiembrie publicatia bulgara 24 Chasa, citand afirmatii ale liderului europarlamentarilor PPE si candidat pentru presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber.Afirmatia privind admiterea Bulgariei in Schengen in 2019 ar fi fost facuta la o intalnire cu Tvetan Tvetanov, lider al partidului politic GERB, care a avut loc la Bruxelles si a avut ca tema situatia politica din Europa.De altfel, Weber si-a exprimat sustinerea fata de aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen si intr-un interviu acordat in 8 noiembrie, imediat dupa desemnarea sa drept candidat la sefia Comisiei Europene. In ceea ce priveste Romania , Manfred Weber a declarat in septembrie, in plenul PE, ca schimbarile din Justitie afecteaza nu doar candidatura Romaniei la spatiul Schengen, ci si pe ale Bulgariei si Croatiei, solicitand autoritatilor de la Bucuresti "sa inceteze sa puna in pericol lupta impotriva coruptiei"."Vreau sa subliniez ca spatiul Schengen aduce mai multa, nu mai putina securitate. De aceea cerem Consiliului sa faca pasii urmatori pentru a include Bulgaria si Croatia in Schengen. Au asteptat mult timp si este timpul sa actionam.Si mai vreau sa cer Guvernului Romaniei sa inceteze sa puna in pericol lupta impotriva coruptiei, pentru ca aceasta situatie afecteaza procesul luarii de decizii in cazul Bulgariei si Croatiei", a declarat Manfred Weber.