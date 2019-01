AFP: Romania ar putea primi mai multi migranti de pe navele unor ONG-uri

Ziare.

com

O nava a ONG-ului Sea-Watch are la bord 32 de migranti, alti 17 fiind pe o alta nava care apartine ONG-ului Sea-Eye, ambele ambarcatiuni fiind in prezent in apele teritoriale malteze."Statele membre trebuie sa dea dovada de solidaritate concreta. Persoanele aflate la bord au nevoie sa fie debarcate in siguranta si neintarziat", a insistat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.Conform unei surse diplomatice europene citate de AFP, Germania, Franta, Olanda, Luxemburg, Irlanda, Romania, Malta, Portugalia si Italia s-au declarat dispuse sa primeasca o parte din migranti, scrie AFP, fara sa mentioneze identitatea acestei surse.Malta cere insaca intr-un acord pentru repartizarea migrantilor de pe respectivele doua nave sa fie inclusi si alti 249 de migranti debarcati in aceasta tara cu circa zece zile in urma. Insa conform aceleiasi surse diplomatice, totalul locurilor propuse de tarile mentionate este mai mare de 49, dar nu atinge cifra de 300.Si Spania s-a declarat favorabila primirii unor migranti, amintind insa ca a mai preluat recent un grup de peste 300 de migranti recuperati pe Mediterana de nava unui ONG spaniol.