"Agentia suedeza a Transporturilor explica de ce interzice placutele de inmatriculare antiPSD"

"Agentia suedeza a Transporturilor aproba numere de inmatriculare personalizate pentru utilizarea pe teritoriul Suediei. Numerele de inmatriculare personalizate sunt permise si in strainatate, cu conditia sa nu intre in contradictie cu legislatia locala. In momentul aprobarii numerelor de inmatriculare personalizate, luam in considerare diverse criterii.. Cu toate acestea, nu putem sti in avans semnificatia oricarei combinatii posibile in toate limbile straine. Cuvinte care in anumite limbi nu sunt ofensatoare pot fi ofensatoare in alte limbi.", a transmis institutia intr-un raspuns la o solicitare a Mediafax."In acest caz specific, cand ne-a fost adus in atentie ca numarul de inmatriculare este ofensator, am decis anularea acestuia. Decizia a fost luata pe 25 iulie, iar numarul de inmatriculare isi inceteaza valabilitatea din 1 august", precizeaza Agentia suedeza a Transporturilor.Razvan Stefanescu (foto), in varsta de 45 de ani, a intrat in Romania pe data de 17 iulie, prin Vama Nadlac, cu o masina cu numere de inmatriculare continand un mesaj obscen la adresa PSD.Mesajul a devenit in scurt timp viral, iar barbatul s-a plimbat in intreaga tara. Timp de zece zile, barbatul a fost oprit in trafic de patru ori de Politie, in judetele Olt, Hunedoara si Dolj.Abia ultima data, luni dimineata, politistii l-au oprit in Capitala si i-au retinut placutele de inmatriculare si permisul . Motivul: romanul nu avea dreptul sa circule cu acele numerele preferentiale, obtinute in Suedia, pe teritoriul Romaniei.Totusi a fost nevoie de doua saptamani pentru ca Politia sa stabileasca acest lucru, perioada in care oficialii de la Bucuresti au corespondat cu autoritatile suedeze.