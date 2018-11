Alba Iulia, 1 Decembrie 1918. Ce n-au vrut comunistii sa stim despre Marea Unire?

Razboiul care a pus capat pacii de o suta de ani

Bratianu a ales neutralitatea cu gandul la razboi de partea Antantei

Regatul Romaniei, bogat in resurse petroliere nesfarsite pentru acea vreme, a avut privilegiul de a-si alege tabara

Unirea s-a facut cu presiune militara, solidaritate politica si sustinere populara

Discursul lui Iuliu Maniu la Alba Iulia este cel al unui invingator responsabil

Cum au cenzurat comunistii unirea pentru a o folosi in scop propagandistic?

Articolul face parte din proiectul Romania din inima pe care Ziare.com il dedica cititorilor cu ocazia Zilei Romaniei. La multi ani!

Ziare.

com

Consiliul de Coroana reunit la 21 iulie/3 august 1914 a avut loc la Castelul Peles, fiind format din liderii partidelor parlamentare si reprezentantii guvernului.Votul a fost covarsitor in favoarea neutralitatii, idee sustinuta de premierul de atunci, liberalul Ion I.C. Bratianu Regele Carol I, care dorea ca Romania sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in tratatul de alianta cu Puterile Centrale a fost sustinut doar de "germanofilul" Petre P. Carp , o personalitate cu un impact important asupra culturii si politicii romanesti, pe nedrept marginalizat de regimul comunist."Iminenta razboiului i-a luat pe majoritatea europenilor prin surprindere, iar reactia lor initiala a fost una de soc si neincredere. Se obisnuisera cu pacea.Secolul scurs de la sfarsitul Razboaielor Napoloniene fusese cel mai pasnic cunoscut de Europa de la caderea Imperiului Roman.Intr-adevar, se mai purtasera razboaie, dar acestea avusesera loc departe, in colonii...Conflictul european generalizat a izbucnit pe 4 august 1914, la putin peste o luna de la asasinarea arhiducelui austriac la Sarajevo, pe 28 iunie.In final, deciziile cruciale din acele saptamani care au dus Europa in pragul razboiului au fost luate, in mod surprinzator, doar de o mana de oameni (numai barbati) ...", scrie Margaret MacMillan in cartea "Razboiul care a pus capat pacii", Editura Trei.Neutralitatea ofera clasei politice de la Bucuresti un ragaz pentru a observa cum se desfasoara ostilitatile. Nimeni nu banuia in 1914 violenta confruntarii care va face pana la final 9 milioane de soldati morti si alte 15 milioane de raniti.Moartea Regelui Carol I la o luna dupa decizia Consiliului de Coroana ca Romania sa ramana neutra are ca rezultat imediat cresterea influentei politice a lui Ion I.C. Bratianu, acesta devine cel mai puternic om din Romania, profitand de increderea acordata de noul Rege Ferdinand, nepotul lui Carol.Imediat dupa intrarea in razboi, 27 august 1916, Armata Romana se indreapta spre Transilvania. O serie de cateva victorii cresc moralul soldatilor si pe cel al opiniei publice, dar, dupa infrangerea de la Turtucaia si lipsa ajutorului militar din partea Antantei, Muntenia este cucerita, iar toate autoritaile si o parte a populatiei fug in Moldova. Resursele "nesfarsite" de carburanti puteau decide soarta razboiului. Acesta a fost atuul esential al lui Ion I.C. Bratianu in ce priveste negocierea unei aliante cat mai favorabile pentru viitorul Romaniei. Antanta a oferit premiul cel mare - Transilvania.Strategia liberalului a fost aceea de a viza unirea cu Transilvania, acolo fiind 7 milioane de romani, un obiectiv sustinut masiv de opinia publica din acea epoca.Pierderea Basarabiei 1812 in favoarea Imperiului Tarist reprezenta o rana nevindecata pentru micul, dar bogatul regat, dar trecuse un secol de la acea infrangere, iar legaturile, desi puternice, se estompasera in perceptia publica.S-a scris de multe ori ca Marea Unire a fost un noroc, ca o serie de situatii favorabile, dupa un inceput prost, i-au adus pe cei de atunci, Rege, oameni politici si militari la realizarea ei.Dar n-a fost asa, Transilvania a reprezentat un obiectiv politic pentru Partidul National Liberal si pentru cetateni, mai putin pentru regii Carol si Ferdinand care, spre lauda lor, au avut intelepciunea sa nu se opuna cererii oamenilor.Se vorbeste mai putin astazi despre acel fenomen de constientizare a apartenentei, se vorbeste mai putin de forta cu care Scoala Ardeleana a construit cu hotarare si migala o constiinta romaneasca in Transilvania, incepand cu secolul al XVIII-lea. Iuliu Maniu , liderul Partidului National din Ardeal a jucat un rol esential in realizarea Unirii.Vreme de 55 de zile, impreuna cu militari romani din fortele imperiale invinse si aflate in degringolada, Maniu inlocuieste fortele de politie din Viena, intrate in greva, la sfarsitul anului 1918, odata cu pierderea razboiului si dezintegrarea Imperiului Austro-Ungar.Unirea Transilvaniei cu Romania reprezinta efectul unei actiuni politice si militare de intimidare a celor doua capitale, Viena si Budapesta, aflate in criza profunda si un obiectiv politic major impartasit de doi lideri puternici, pragmatici si influenti care au simtit pulsul opiniei publice. E vorba de Iuliu Maniu si Ion I.C. Bratianu.In Imperiul Austro-Ungar traiau sapte milioane de romani a caror vointa nu mai putea fi invinsa de un imperiu dezintegrat in razboi."Noi, onorata Adunare Nationala, privim infaptuirea unitatii noastre nationale ca un trimf al libertatii omenesti. Noi nu voim sa devenim din oprimati oprimatori, din asupriti asupritori. Noi voim sa intronam pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor si a tuturor cetatenilor.Noi propunem decretarea unirei cu Regatul Romaniei a intregei Transilvanii, a intregului Banat si a intregului teritoriu locuit de Romani al Ungariei.Pe aceste teritorii locuiesc insa si alte neamuri, cu alte insusiri si alte traditii. Noi nu voim sa rapim individualitatea etnica, nici fiinta nationala a acestor neamuri.Noi nu vroim sa rapim limba nimanui, ci vrem ca fiecare om sa aleaga liber limba si credinta in care vrea sa traiasca atat in viata lui particulara, cat si in legatura cu viata de stat.Noi nu vrem sa verse nimenea lacrimile pe cari le-am varsat noi atatea veacuri si nu voim sa sugem puterea nimanui, asa cum a fost supta a noastra veacuri de-a randul", a sustinut Iuliu Maniu in discursul sau de la Alba Iulia.Iuliu Maniu moare in inchisoare, la Sighet, in 5 februarie 1953, la varsta de 80 de ani, torturat de comunisti.Propaganda comunista de dupa 1946 a folosit Marea Unire in interes propriu, denaturand adevarul."Interpretarile din anii comunismului national nu vor sa tina seama de faptul ca Transilvania si Basarabia erau proiecte opuse, dupa cum un al treilea scenariu, cel al neutralitatii, se opunea celorlalte doua.Logica, exprimand-o simplificat, era urmatoarea: toti romanii sunt patrioti, drumul cel drept al istoriei este unul singur, asadar, toti romanii privesc in aceeasi directie", a scris istoricul Lucian Boia , in cartea "Germanofilii, elita intelectuala romaneasca in anii Primului Razboi Mondial", Editura Humanitas."Rusia este in plin haos, inamicul german este la portile Petrogradului, dezertarile masive si dictatul Sovietelor de militari submineaza armata, zonele rurale sunt in flacari si sange, foametea bantuie in orase.Puterea a cazut in mainile bolsevicilor cu o usurinta de necrezut, dar in afara de cateva mari principii teoretice, acestia nu au nici cea mai mica idee despre modul in care trebuie condusa aceasta tara mare, aflata in deriva", scrie Thierry Wolton in cartea "O istorie mondiala a comunismului - Calaii", Editura Humanitas.Venirea comunismului in Rusia a dus la o victorie neasteptata, aceea prin care Regatul Romaniei a recuperat Basarabia.Dar, un razboi care nu a luat niciodata sfarsit a dus la cel de-al doilea in care Romania pierde Basarabia din nou, o parte din Transilvania, iar la sfarsit e cucerita de URSS care aduce o jumatate de secol de regim comunist.La 1 Decembrie 1918, pe langa Marea Unire mai sarbatorim ceva: trei decenii de democratie, o perioada insuficienta pentru a ne reveni dupa socul produs de comunism, dar suficienta pentru a realiza importanta libertatii si a apartenentei la Europa.