Alerta, rapire copil!: Politistii cauta o fetita de 13 ani luata de unchiul sau

Cel care ar fi rapit-o este chiar unchiul ei, in varsta de 27 de ani, care ar fi facut o pasiune pentru ea, informeaza Observator TV.Fata a fost vazuta ultima data duminica, in apropierea unui magazin din comuna Vultureni, Cluj."La data de 20 octombrie a.c. minora Puica Daria Maria, in varsta de 13 ani, a plecat de la locuinta mamei sale din satul Babutiu, comuna Vultureni, judetul Cluj si nu a mai revenit la locuinta.Semnalmentele minorei: inaltime 1,50m, greutate 45-50 kg, constitutie atletica, par saten, ochi caprui. Imbracaminte: pantaloni de tip colanti, negru cu gri, model zebrat, tricou negru cu model floral (trandafir) si in picioare avea pantofi sport (posibil adidas)", au transmis politistii.Familia a anuntat politia dupa ce nu a reusit sa dea de fata.