Ambasada SUA promoveaza pe Facebook un copac foarte rar din Banat (Video)

Ziare.

com

"Ati ghici in ce parc national este facuta fotografia? Desi nu v-ati fi gandit, nu este un parc national din SUA, ci unul din Romania", au scris cei de la Ambasada SUA pe Facebook.Este vorba despre un sequoia de origine nord-americana care se afla in Parcul National Semenic-Cheile Carasului.Copacul are 45 de metri inaltime si o circumferinta de 5,7 metri. Conform specialistilor Regiei Nationale aPadurilor-Romsilva, copacul ar avea in jur de 200 de ani, arata Stiri din Banat In tara noastra se gasesc cateva exemplare de sequoia, dar acesta este unul dintre putinele care au crescut natural, intr-o padure.