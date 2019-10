Ambasadorul Cornel Feruta a pierdut sefia Agentiei Internationale pentru Energie Atomica

Ziare.

Potrivit Ministerului Afecerilor Externe ( MAE ), la runda de vot final s-au inregistrat urmatoarele rezultate: Cornel Feruta (10 voturi) si Rafael Grossi (24 voturi). S-a inregistrat o abtinere."Votul de astazi a marcat incheierea procesului de alegere a Directorului General al AIEA in Consiliul Guvernatorilor, in conditiile in care a fost atins pragul minim necesar (2/3 din 35 de state membre in Consiliul Guvernatorilor). Conform procedurii, alegerea urmeaza sa fie confirmata de Conferinta Generala, organul decizional al Agentiei.Ministerul Afacerilor Externe adreseaza felicitari candidatului argentinian si isi exprima disponibilitatea de a coopera cu acesta pentru prezervarea credibilitatii si impartialitatii recunoscute in plan international ale AIEA", a transmis, marti, MAE.MAE considera esentiala pastrarea prestigiului Agentiei de la Viena, in special avand in vedere provocarile si complexitatea dosarelor pe care le gestioneaza.Rezultatele obtinute de ambasadorul Cornel Feruta reflecta sprijinul important pentru candidatura sa din partea mai multor state membre ale Consiliului Guvernatorilor."Reamintim ca in etapele precedente ale procesului de alegere, candidatul roman a obtinut un maxim de 17 voturi. Activitatea ambasadorului Feruta, atat ca parte a echipei fostului Director General al AIEA, Yukiya Amano, cat si la conducerea Agentiei, in procesul de tranzitie, a fost si continua sa fie unanim apreciata de statele membre", a mai transmis MAE.Detinerea unor functii inalte in conducerea Agentiei de la Viena, care au culminat cu alegerea diplomatului roman de catre Consiliul Guvernatorilor in calitate de Director General in exercitiu al AIEA, "reflecta importanta si expertiza pe care Romania o detine la nivelul organizatiilor relevante din sistemul international"."Ministerul Afacerilor Externe isi exprima intreaga apreciere fata de activitatea diplomatica si profesionalismul ambasadorului Cornel Feruta", a mai transmis MAE.