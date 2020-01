Amenda pentru firma care a efectuat dezinsectia la liceul din Arad: Substanta era expirata

Ziare.

"In urma verificarii Registrului National al produselor biocide, actualizat in septembrie 2019, se constata ca produsul SEIF PLUS PREVENTOL CD 601, Aviz nr. 117 BIO/02/12.24 (la pozitia 644), nu mai este avizat sanitar incepand cu data de 1 mai 2019 intrucat producatorul nu face dovada inregistrarii produsului in R4BP pana la cel tarziu data includerii ultimei substante active in lista substantelor aprobate. Drept urmare, se considera ca operatorul a utilizat produsul dupa data de expirare a Avizului de punere pe piata", se arata intr-un comunicat al DSP Hunedoara, remis joi.In stocul firmei de deratizare se mai aflau 35 de litri din substanta folosita la dezinsectie, care urma sa expire in luna martie si a fost interzisa la utilizare. Substanta va fi distrusa cu ajutorul unei unitati specializate, iar documentul care atesta acest lucru va fi prezentat DSP Hunedoara.Inspectorii sanitari au mai constatat ca produsele biocide folosite la efectuarea dezinsectiei si dezinfectiei au fost combinate si utilizate concomitent prin pulverizare cu atomizorul, ceea ce nu este in conformitate cu avizele sanitare ale produselor.Pe de alta parte, echipa de control a DSP Hunedoara a constatat ca personalul angajat al firmei detine certificate de calificare profesionala si certificate de insusire a notiunilor fundamentale de igiena, in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii.La jumatatea lunii ianuarie, 40 de elevi de la Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" din Arad au ajuns la spital din cauza problemelor de sanatate aparute in urma unei dezinsectii efectuate in salile unitatii de invatamant pe data de 10 ianuarie.Cazul a fost preluat si de politistii din judetul Arad, care au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si trafic de produse sau substante toxice.