Amenda uriasa si scandal dupa spectacolul lui Evgheni Plushenko de la Cluj

Val de critici: Bataie de joc!

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat transmis marti de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Cluj, oamenii au fost tinuti in frig, nefiindu-le permis accesul de la ora 18.00, cum era in program."In urma cercetarii a 30 de reclamatii depuse impotriva organizatorului Kings on Ice, s-au descoperit mai multe deficiente. Prin neasigurarea suprafetei de gheata, conform standardelor, evenimentul a fost reprogramat pentru a doua zi, data la care suprafata ghetii prezenta neconformitati, consumatorii au fost tinuti in conditii improprii, in frig, nefiindu-le permis accesul cum era in program, nu a existat comunicare referitoare la reprogramarea spectacolului si nici privind recuperarea sumelor platite, spectacolul trebuia sa tina 120 de minute si a fost comprimat la 70 de minute. Organizatorul a fost sanctionat contraventional cu amenda de 50.000 de lei", se arata in comunicatul CJPC Cluj.Comisarii au dispus firmei organizatoare sa restituie contravaloarea biletelor pentru cei care care nu au participat la spectacol.De altfel, spectacolul sustinut de patinatorul rus Evgheni Plushenko la Cluj-Napoca a starnit un puternic val de critici la adresa organizatorilor. Oamenii spun ca sportivul a cazut si, rupand gheata, a tasnit apa de sub ea, dar si ca spectacolul a fost amanat de sambata pana duminica din cauza ghetii si nu a existat o comunicare pe aceasta tema."Bataie de joc! Am mers la Polivalenta plina de emotii! Maine nu am cum sa vad spectacolul pentru ca dimineata trebuie sa plec din oras! L-am asteptat din primavara de cand am luat biletul!", a scris un utilizator Facebook.Un altul a criticat faptul ca organizatorii nu au anuntat din timp ca spectacolul nu poate avea loc in ziua programata: "Stiati ca nu va fi gata gheata si ca spectacolul nu se tine!!! Si ati redus durata spectacolului la jumatate!!! Returnati jumatate din pretul biletelor? Dezastruos!!! Ne-ati tinut in frig fara nicio jena!!".O alta persoana nemultumita scrie ca testele de gheata nu se fac cu o ora inainte de spectacol, asa cum au sustinut organizatorii, ci se fac cel putin cu o zi inainte: "Sunteti efectiv penibili. Sigur Plushenko si restul patinatorilor nu vor mai veni niciodata in Cluj si au tot dreptul sa faca asta. Traim in Romania si nu ma mai mira nimic"."In primul rand, spectacol amanat de pe o zi pe alta fara ca organizatorii sa anunte pe spectatori. Cauza amanarii fiind calitatea ghetii care nici a doua zi nu a fost in regula, asfel patinatorii de renume mondial au cazut in timpul exercitiului de mai multe ori. Sa va fie rusine pentru organizatori intr-un oras de 5 stele.Spectacolul a fost anuntat ca va tine 3 ore, dar in realitate s-a tinut numai 1 ora si 20 de minute, iar din cei 20 de patinatori anuntati au fost cam jumatate prezenti. Prin aceasta cale solicitam despagubiri de la firma organizatoare pentru spectatori", a scris un alt utilizator.Oamenii spun ca Evgheni Plushenko a cazut la un moment dat, pentru a-si sustine moral fiul, care a cazut si el, dar, rupand gheata, a tasnit apa: "Ce a tinut de patinatori a fost minunat in ciuda tuturor impedimentelor si atat cat au reusit sa performeze in limita sigurantei lor. Gheata de toata jena. De aceea spectacolul a tinut o ora, pentru ca gheata se topea in jurul lor. Apoi ca tasnit apa ca o fantana arteziani.Nu doar firma responsabila pentru gheata e vinovata, ci voi, organizatorii. De aceea sunteti organizatori, sa va asigurati ca totul iese perfect pentru un astfel de show! Am luat biletul din februarie si am venit din alt judet! De-a dreptul penibil. Normal ar fi ca toata lumea sa primeasca despagubiri".