Amintiri din Epoca de aur: Zeci de blocuri din Bucuresti, fara apa calda si caldura

Potrivit Termoenergetica Bucuresti, furnizarea agentului termic se va relua la ora 15.00.Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA a anuntat oprirea agentului termic, pentru remedierea avariilor aparute in reteaua de termoficare pe Bulevardul Basarabia, Bucuvina, Bulevardul Nicolae Grigorescu. In aceste zone nu este nici apa calda, nici caldura de vineri de la ora 14.00 si se preconizeaza ca avaria va fi remediata sambata la ora 15.00, cand se va relua furnizarea agentului termic.Si pe strazile Mizil, Prevederii, Perisorului - camin TMUCB sunt anuntate avarii de vineri noaptea, de la ora 23.00, iar oamenii nu au caldura. In aceste zone, Termoenergetica estimeaza ca problema va fi remediata pana la ora 12.00.