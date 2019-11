Analizele preliminare in cazul mortilor de la Timisoara nu sunt concludente. Urmeaza teste toxicologice

Ziare.

In prima etapa a analizelor uzuale, facute la IML, nu au fost depistate urme ale substantei, pentru ca ceea ce au inhalat copiii si femeia, PH3, un gaz eliminat de fosfina, daca e in cantitate mica, nu ramane in corp.Medicii legisti insa au luat probe pentru examenul histopatologic, tesuturi, sange si organe. Acestea vor fi supuse analizelor toxicologice, caresi care vor putea releva prezenta unor elemente care sa arate ca cei trei au murit din cauza intoxicarii, mai ales ca substanta folosita la dezinsectie si deratizare este mortala chiar si in cantitate foarte mica."Analizele chimice pe probele efectuate de la cele trei persoane decedate sunt negative. E o etapa si vom continua prin eliminare. Ne-am gandit ca s-ar putea intampla asa, in aceasta etapa preliminara.Cu alte cuvinte, probele directe sunt negative. Dar, pentru fosfatul de aluminiu, nu se obtine efectiv prin analiza directa, ci prin eliminare", a explicat medicul legist Alexandra Enache, seful IML Timisoara.Amintim ca un bebelus de noua zile, un copil de trei ani si mama acestuia, in varsta de 28 de ani, au murit dupa ce in blocul in care locuiau, de pe strada Mioritei nr. 8 din Timisoara, s-a facut dezinsectie si deratizare.Pana in prezent, 83 de persoane, din care 56 de adulti si 27 de copii, s-au prezentat pentru investigatii la trei spitale din oras.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au anuntat ca in procesul de deratizare a blocurilor din Timisoara, printre care cel in care trei oameni si-au pierdut viata, exista indicii ca a fost folosita substanta Delicia - Gastoxin care contine fosfura de aluminiu, foarte toxica, cu efecte letale in caz de inhalare, si care necesita pentru utilizare autorizatie speciala.