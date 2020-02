Ancheta in Tanzania din cauza unui contract cu o firma din Romania: Un ministru a fost demis, mai multi oficiali audiati

Ziare.

Contractul a fost facut public saptamana trecuta de presedintele John Magufuli, care i-a demis pe ministrul Afacerilor Interne Kangi Lugola si pe comisarul general al Fortelor pentru incendii si salvare, Thobias Andengenye.El si-a acuzat adjunctul ca a semnat acordul fara a implica Ministerul de Finante si Adunarea Nationala. Secretarul permanent al ministerului la acel moment, general - maior Jocob Kingu, a ales sa demisioneze dupa descoperirea acestei afaceri.Directorul general al Biroului pentru Prevenirea si Combaterea Coruptiei John Mbungo a declarat pentru The Citizen ca agentia va trimite o echipa in Romania, pentru investigatii in legatura cu acest contract."Trebuie sa stabilim daca presupusa firma romaneasca Rom International Solution chiar exista", a precizat el.