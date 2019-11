Angajata unei crese din Neamt, catre o fetita de 2 ani: Stai pe olita ca iti intorc capul la spate

Ziare.

Inregistrarile de la cresa din Piatra Neamt au fost facute in luna octombrie. Mama unei fetite care are putin peste doi ani a montat un dispozitiv de inregistrare in ghiozdanul copilei, dupa ce aceasta a refuzat sa mai mearga la cresa."Am pus un dispozitiv de inregistrat in ghiozdanelul fetitei, in urma comportamentului ei. Avea o luna si jumatate de cand mergea la cresa si la propriu o bagam cu forta in clasa, plangea. Pe 22 mi-a zis ca doamna a inchis-o in baie si a agresat-o, pe 23 am pus a doua oara dispozitivul in ghiozdanul ei si seara am ascultat", a declarat mama fetei.Femeia spune ca pe inregistrari se aude cum angajata cresei este violenta si foloseste cuvinte urate."Pe 23 am ascultat toate inregistrarile. Am innebunit pur si simplu. Sa iti auzi copilul cum implora sa fie luat in brate... Ii spunea 'Taci din gura, ca ai sa te duci tu acasa', 'Stai pe olita ca iti intorc capul la spate'. Folosea cuvinte de genul nespalata, nesimtita. Am ascultat cat poate o mama sa asculte dintr-o inregistrare in care se aude cum copilul ei este batut", a povestit mama fetitei.Pe 24 octombrie, femeia s-a dus la cresa pentru a le prezenta situatia celor din conducere.'In prima instanta, cand m-am dus sa spun ce se intampla, nu a recunoscut nimeni, 'La noi in cresa nu exista asa ceva!'. Am dat play la inregistrari si s-au facut verde si mov la fata. Singura care a luat atitutine a fost Ana Maria Rotariu, sefa creselor, care era si ea prezenta la discutie, si a cerut sa i se desfaca imediat contractul angajatei", a mai spus femeia.Potrivit acesteia, angajata a fost demisa la scurt timp dupa sesizarea pe care a facut-o. Femeia mai spune ca fata ei merge acum la psiholog, dar ca anterior se trezea noaptea si spunea ca ii e frica de cresa. "Traia un cosmar acolo", a mai spus mama fetei.La randul sau, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu, a precizat ca politistii au deschis o ancheta in acest caz."Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de lovire sau alte violente si purtare abuziva, in care se efectueaza cercetari in vederea stabilirii, cu exactitate, a situatiei de fapt", a declarat Georgiana Mosu.