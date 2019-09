Apartamente ANL pentru copiii unor oficiali. Viceprimar: M-am gandit... de ce n-ar beneficia si copilul meu, ca oricare altul?

Ziare.

Nane Marinescu, fiica Ceciliei Marinescu, are numarul 48 pe lista, iar Andrei Micle, fiul Doinei Feher, este al 35-lea pe lista, noteaza Adevarul Doina Feher este cea care a semnat, in calitate de presedinte, si procesul-verbal al Comisiei pentru analizarea dosarelor si intocmirea listei de prioritati. Din totalul de 276 de dosare depuse de solicitanti, 223 au fost respinse pentru nerespectarea conditiilor, cum ar fi depasirea varstei legale sau lipsa unui loc de munca in Satu Mare.Viceprimarul sustine ca nu este nimic ilegal in faptul ca fiul sau se afla pe aceasta lista.", a declarat Feher pentru TV1 Satu Mare.Conform unor surse Adevarul, fiul lui Feher este inginer si este angajat al Apaserv SA, firma care gestioneaza retelele de apa si canalizare din Satu Mare.Presedintele PNL Satu Mare, Adrian Albu, i-a cerut Doinei Feher sa isi retraga fiul de pe lista."In calitate de presedinte al PNL Satu Mare vreau sa informez opinia publica, ca in cursul acestei zile i-am pus in vedere colegei mele Doina FeherLa sedinta biroului judetean al PNL Satu Mare de saptamana viitoare voi discuta cazul acesta impreuna cu colegii nostri si vom conveni impreuna ce masuri se impun in aceasta situatie.Nu dorim in niciun caz sa planeze asupra PNL Satu Mare suspiciuni sau acuzatii de trafic de influenta, nepotism sau coruptie", a scris Adrian Albu pe Facebook.