Arhiepiscopul Argesului ofera sfaturi dupa crimele din Caracal: Trebuie sa ne vindecam de curiozitati primejdioase!

Sfaturile arhiepiscopului sunt transmise intr-un comunicat de presa dupa crimele de la Caracal."Totdeauna, parintii sa aiba grija, in fiecare zi, de pruncii lor, dornici de a cerceta necunoscutul", este primul sfat oferit de Calinic Argeseanul."Niciodata, oricare dintre noi, sa nu solicitam soferilor necunoscuti sa fim transportati, atat timp cat exista mijloace de transport in comun puse la indemana: microbuze, autocare, maxi-taxi, trenuri, etc. Sa ne programam timpul pentru a nu ne captusi cu graba mare, iesind la deplasare cu o masina straina, de ocazie, pentru ca fiind singuri putem usor cadea victime unor raufacatori", a continuat arhiepiscopul.Acesta transmite oamenilor sa nu calatoreasca singuri pe drumuri lungi sau scurte, "pentru a se evita eventualele rapiri si alte batjocoriri"."Sa nu mergem prin locuri necunoscute si cu insotitori necunoscuti si mai ales sa nu umblam noaptea pe drumuri sau prin localuri ori locuri, care pot prezenta tot felul de primejdii", mai spune preotul.Arhiepiscopul Argesului si Muscelului mentioneaza ca oamenii trebuie sa ajunga acasa "pe lumina zilei, pentru ca noaptea poate fi foarte primejdioasa si cu multe capcane. Niciodata sa nu plecam fara a anunta rudele sau cunoscutii, despre locurile unde urmam sa mergem si, mai ales, cu cine suntem impreuna".Acesta puncteaza ca niciodata copiii nu trebuie sa plece fara consimtamantul parintilor."Sa nu ne avantam in necunoscut si mai ales sa nu calatorim singuri;Sa nu raspundem la telefoane cu numere necunoscute si nici sa mergem la intalniri cu persoane care nu prezinta incredere, in spatii sau localuri rau famate. Trebuie sa ne vindecam de curiozitati primejdioase!;Sa nu luam de la nimeni niciun fel de bautura, mancare, prajitura, cafea, ceaiuri sau orice alt aliment, in special de la necunoscuti, toate acestea putand fi preparate cu tot felul de mijloace pricinuitoare de ameteli, lesinuri, adormiri si alte baiguieli", se mai arata in comunicatul arhiepiscopului.Acesta mai spune ca, atunci cand plecam de acasa, ar trebui "sa lasam pe o foaie in scris, sau printr-un mesaj pe telefon: locul sau locurile unde ne vom deplasa"."Este bine si chiar folositor sa avem asupra noastra mijloace de autoaparare, impotriva infractorilor care incearca sa ne rapeasca sau sa ne vatame, mijloace aprobate desigur de legile Statului Roman: spray-uri paralizante si alte dispozitive legale", este un alt sfat transmis de arhiepisciopul.